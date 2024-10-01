中評社北京10月1日電／網評：今日之中國，世界之中國



來源：中國網 作者：吳曉丹



今年是中華人民共和國成立75周年。75年來，中國始終堅定不移走和平發展道路，為世界和平發展作出重要貢獻。



“中國式現代化是走和平發展道路的現代化”，繼續把改革推向前進“是推動構建人類命運共同體、在百年變局加速演進中贏得戰略主動的必然要求”。今日之中國，世界之中國。改革開放是中國攜手世界共同發展進步的偉大歷史進程。邁上全面建設社會主義現代化國家新征程的中國，必將為人類和平與發展崇高事業作出新的重大貢獻。



中國堅定做世界的和平力量、穩定力量，與各國攜手建設和平安寧的未來。中國以“計利天下”的大胸懷和“立己達人”的大格局，堅定做世界團結的“推進器”、國際和平的“壓艙石”。中國堅持依據事情本身的是非曲直決定自己的立場和政策，維護國際關係基本準則，維護國際公平正義。把堅持走和平發展道路寫入黨章和憲法，提出推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，走出了一條與傳統大國崛起截然不同的新路。



中國提出堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，是聯合國安理會常任理事國中派遣維和人員最多的國家。中國推動五核國發表關於防止核戰爭的聯合聲明，探索並踐行中國特色熱點問題解決之道，取得促成沙特伊朗和解復交等重要成果。一個矢志改革創新的中國不斷發展壯大，必將成功跨越所謂“修昔底德陷阱”“中等收入陷阱”，必將進一步增強世界和平與國際正義的力量。



中國堅持為促進世界共同發展提供動力，與各國攜手建設發展繁榮的未來。中國堅定奉行互利共贏的開放戰略，推動建設開放型世界經濟，與各國共同培育全球發展新動能，讓發展成果更好惠及各國人民。中國堅定維護以世界貿易組織（WTO）為核心的多邊貿易體制，同世界上超過3／4的國家攜手高質量共建“一帶一路”，打造中國國際進口博覽會新平台，推動達成並高水平實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），構建面向全球的高標準自由貿易區網絡，成為引領開放合作潮流的中堅力量。中國成功實現近1億農村貧困人口全部脫貧，對世界減貧貢獻率超過70%，對世界經濟增長貢獻率連續多年超過30%，有力推進了全球發展事業。

