台胞：大陸進步“百聞不如一見”

中評社北京10月1日電／據大公報報導，高雄民眾李正圻向大公報表示，大陸首批已有1256個景區對台灣同胞“首來族”免門票，這說明根連根、心連心，兩岸本來就是一家人，大陸尊重、關愛、造福台灣同胞的態度始終如一。“百聞不如一見”，相信接下來會有更多的台灣同胞親身來大陸走一走、看一看，體驗燦爛中華文化，感受大陸發展變化，共享大陸進步成果。



李正圻表示，反觀民進黨當局，根本無視大陸的心意，處處刁難兩岸交流，遲遲不肯恢復開放兩岸觀光交流，顯示出民進黨當局的狹隘和虛偽。



台灣青年林秉謙表示，台灣民眾要親自來大陸感受“詩意共遠方”，多來大陸看看，才會知道祖國的偉大，才會相信統一會給台灣同胞帶來福祉，這對於增進兩岸民眾的瞭解和情誼有很重要的意義。



通過交流增進瞭解



台灣青年張立齊表示，一些外國博主發明網絡熱詞“city不 city”已經火到台灣，大陸出台相關旅遊政策會促使更多的台灣同胞來大陸旅遊，共享祖國的大好河山、美景文化，體驗大陸現代化發展的成果、智慧城市科技生活的便利。台灣青年在首次赴大陸旅遊的體驗中就會發現大陸是進步、發展的，大陸民眾是善良、好客的，通過交流，兩岸民眾可以更加熟悉彼此，增進瞭解。