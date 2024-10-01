美對台軍援重金　外交部：以武助獨引火燒身

中評社北京10月1日電／據大公報報導，據中新社報導，美國白宮網站日前發布消息，決定向中國台灣地區提供價值約5.67億美元的軍事援助。中國外交部發言人林劍9月30日在例行記者會上對此作出回應。



林劍表示，美方再次向中國台灣地區提供武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八一七”公報。實際上是為賴清德和民進黨當局頑固推行“台獨”、挑釁一個中國原則撐腰打氣。



林劍說，這再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是“台獨”勢力分裂活動和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。“台獨”是死路一條，美國執意“以武助獨”必將引火燒身，自食惡果。“我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何方式武裝台灣。美國不論向台灣提供多少武器，都絲毫動搖不了我們反對‘台獨’、捍衛國家主權和領土完整的堅定決心。”林劍說。



國台辦：民進黨讓台灣兵兇戰危



此外，國台辦發言人陳斌華9月30日應詢指出，民進黨當局上台以來，頑固堅持“台獨”分裂立場，為謀求“台獨”分裂，向外部勢力獻媚求援。民進黨當局窮兵黷武，不會給台灣帶來安全，只會讓台灣日益兵兇戰危。正告民進黨當局，無論從美國討來多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了我們粉碎“台獨”圖謀、維護國家主權的強大能力。



陳斌華表示，我們堅決反對美國與中國台灣地區開展任何形式的軍事聯繫，堅決反對美國向中國台灣地區提供武器。美方在中美三個聯合公報中，就台灣問題作出過嚴肅承諾，但美方所作所為是在助長鼓勵“台獨”冒險行徑，是在破壞台海地區和平穩定。我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，停止向“台獨”勢力發出任何錯誤信號。