江西宜春緊盯鄉村財政資金　精準施策監督

宜春（江西）（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，江西省宜春市紀委監委緊盯鄉村資金管理使用中出現的監管不力，以及虛報冒領、違規套取、擠占挪用、謀私貪占等問題，開展鄉鎮財政資金管理使用中的不正之風和腐敗問題專項整治。今年以來，共查處腐敗和作風問題210件，處分146人。



從問題線索入手，宜春市紀委監委對 2021年以來案件查辦、信訪舉報、巡視巡察、財會監督、審計監督等發現的涉及鄉鎮財政資金管理使用問題線索進行全面排查。在此基礎上，宜春市紀委監委牽頭，財政、審計等市直職能部門參與，成立專項監督檢查組，深入全市40個鄉鎮（街道）對鄉鎮“一把手”、財務人員開展3輪監督檢查，共發現資金使用不規範等問題204個，移送問題線索172條。



把案件查辦作為最有力的監督，宜春市紀委監委堅持掛牌督辦、領導包案、提級直辦，嚴查快處了豐城市財政局原黨組書記、局長劉擁軍，萬載縣三興鎮原黨委書記劉世琨等一批典型案件，並在全市通報曝光，形成強力震懾。



做實查辦案件“後半篇文章”，紀檢監察機關教育引導違紀違法涉案人深入剖析財政資金監管存在的薄弱環節，以及監管不力背後的深層次原因，為以案促改促治提供參考。圍繞案件暴露的虛假立項、違規套取、擠占挪用、貪污侵占等共性問題，該市紀委監委制發紀檢監察建議，督促職能部門制定整改措施，堵塞制度漏洞。同時，梳理財經紀律、鄉鎮財政資金管理使用負面清單140條，劃清紀律紅線。針對一些鄉鎮開設財政資金賬戶戶頭過多、重復設置，有的鄉鎮頻頻更換財務人員、交接不規範造成管理混亂等問題，該市紀委監委督促市財政局等部門開展“鄉財縣管”管理體制改革，實行鄉鎮財政資金“預算統編、賬戶統管、資金統收統付”，各地全面清理規範鄉鎮財政賬戶，除符合鄉鎮國庫集中支付管理規定的賬戶外，其他財政賬戶一律不保留。



“下一步，我們將持續深化以案促改促治，督促相關職能部門建章立制、深化管理體制改革等方式，持續推動鄉鎮財政資金規範管理，確保鄉村振興資金用到實處。”宜春市紀委監委有關負責同志說。