農業農村部：嚴厲打擊各類涉漁違法違規行為

（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，“每年5月初至9月中旬，我們在三個海區實行不同時長的海洋伏季休漁，最長時間是四個半月。這一政策是我國養護海洋漁業資源的重大制度，受到各方的高度關注。”9月30日，農業農村部召開新聞發布會，介紹強化海洋伏季休漁專項執法行動、養護近海漁業資源相關情況。農業農村部漁業漁政管理局局長劉新中介紹，近年來，農業農村部在科學評估漁業資源狀況的基礎上，從漁業資源養護和可持續利用相統一的角度出發，多次對海洋伏季休漁制度進行優化調整，與此同時，沿海各地加強增殖放流，強化水生野生動物保護，多措並舉養護近海漁業資源。



嚴格執法是保障伏季休漁制度落地的關鍵一環。為了強化執法監管，確保制度執行到位、發揮實效，近年來，農業農村部、公安部、中國海警局持續聯合組織開展海洋伏季休漁專項執法行動，嚴厲打擊各類涉漁違法違規活動，加強特殊經濟品種和作業類型漁船專項捕撈執法監管，維護伏季休漁秩序。“今年，三部門持續指導沿海各地執法力量，強化監督管理，突出執法重點，查處大案要案，嚴厲打擊各類涉漁違法違規行為。查處相關違法違規案件9770件，其中移送司法處理案件1176件，追究刑事責任4139人，這三個數字同比都有下降，各類破壞海洋伏季休漁秩序的違法活動明顯減少。”劉新中說。



劉新中介紹，近年來，農業農村部出台了一系列政策，持續加大漁業資源養護和可持續利用力度。通過優化調整伏季休漁制度，控制捕撈強度。建設海洋牧場，開展增殖放流，加強水產種質資源保護區管理。此外，加強海洋珍貴瀕危野生動物保護，2021年以來，累計放流罰沒、救助海龜、斑海豹等物種1300多只。組織開展水生野生動物保護科普宣傳月，積極參與國際履約。



“隨著一系列措施持續實施，我國近海漁業資源養護取得顯著成效，資源衰退趨勢得到初步緩解。據科研調查監測，近年來我國近海漁業資源量在不同年度略有波動，但總體呈現穩定態勢；有些品種還持續向好。近海漁業資源最大可持續產量保持在1000萬噸以上。”劉新中說。