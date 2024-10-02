中評特寫：香港護旗隊中式步操 英姿颯爽

升旗手跟隨口令並配合國歌揚旗 （中評社 袁曉麥攝） 中評社香港10月2日電（記者 袁曉麥）為慶祝中華人民共和國75周年華誕，特區政府10月1日於香港金紫荊廣場舉行升旗儀式。全國政協副主席梁振英，香港特區行政長官李家超，中央政府駐港聯絡辦、駐港國家安全公署、外交部駐港特派員公署、解放軍駐港部隊負責人，以及香港社會各界知名人士等出席。



在升旗儀式現場，中評社記者看到，護旗方隊帶同中華人民共和國國旗及香港特區區旗，以中式步操進場，英姿颯爽，方隊指揮官以普通話讀出口令，鏗鏘有力。方隊前兩排為6名升旗手，每排3人，前後排中間一名隊員分別捧起國旗及特區區旗，左右兩旁的升旗手則端著步槍；升旗手後面為指揮員，其後則是20名護旗隊員。



在《歌唱祖國》樂曲聲中，護旗方隊先以齊步進場，而後改為正步，即踢腿踏步前進，每一步都踢得筆直有力。當隊伍抵達旗杆前，他們又迅速調整為齊步，動作之間的轉換流暢自然，展現出高超的隊列協調能力。升旗手三人一組，各自負責國旗和區旗的升降。在清晰有力的口令指引下，他們動作一致地開始升旗程序。



隨著莊嚴的國歌響起，國旗與區旗在晨光中緩緩升起。升旗手的動作穩健而優雅，確保旗幟以恰到好處的速度上升，與國歌的節奏完美配合。其他護旗隊員則分列在旗杆兩側，挺直腰板，目視前方。



整個過程中，護旗隊成員動作規範，姿態挺拔，充分展現了自身的專業素養和愛國情操。

