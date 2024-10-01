王毅出席第79屆聯合國大會一般性辯論

（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，當地時間9月28日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在紐約聯合國總部出席第79屆聯合國大會一般性辯論，並發表題為《繼往開來 砥礪前行 攜手共建人類命運共同體》的演講。



王毅說，習近平主席多次強調，聯合國的作用只能加強，不能削弱。面對百年未有之大變局，中國的呼籲是，順應時代發展潮流，錨定人類進步方向，作出正確歷史選擇。中國的主張是，打造持久穩定的安全格局、共同繁榮的發展格局、交流互鑒的文明格局、共建共享的治理格局。



王毅就烏克蘭危機、巴勒斯坦、阿富汗、朝鮮半島等熱點問題闡明了中方立場，就完善全球治理提出中國主張。



王毅強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。53年前，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在“兩個中國”，不存在“一中一台”。在這一原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。中國必將實現完全統一，台灣必將回歸祖國懷抱，這是任何人、任何勢力都阻擋不了的歷史大勢！



王毅介紹了中共二十屆三中全會精神，指出中國式現代化將有力促進世界和平穩定，有力促進共同發展，有力促進完善全球治理，有力促進人類文明進步。中國願同各國一道，重溫聯合國初心使命，重申對聯合國憲章堅定承諾，倡導踐行真正的多邊主義，推動構建人類命運共同體，攜手共建更加美好的世界！



同日，王毅還同韓國外長趙兌烈舉行了雙邊會見。