倡設“盛事辦公室”　跨局協調籌劃盛事

中評社北京10月1日電／據大公報報導，“體育旅遊”逐漸成為旅遊新業態，體育賽事不僅能帶來龐大的社會和經濟效益，更能帶動旅遊及周邊產業發展。團結香港基金昨日就本地體育產業發展發表建議報告，倡跨越體育界限，共建盛事之都。



報告具體涉及12項建議，包括“常設盛事辦公室”、更積極申辦大型賽事、以“體育＋文藝＋會議展覽”組合推廣、強化牌照及後勤支援、與大灣區共同舉辦大型綜合體育賽事，以及開發及推廣“盛事＋”套票等。＼大公報記者 龔學鳴



體育旅遊近年來成為旅遊業重要支柱之一，占全球旅遊支出約10%。聯合國旅遊組織預計2023年至2030年間，體育旅遊增長率達17.5%。



綜合體育賽事上，以今年巴黎奧運為例，活動淨收入達67至111億歐元，到訪巴黎觀看奧運的遊客達230至310萬，當中36%為外國遊客，遊客消費26億歐元。



香港體育氛圍亦趨活躍，單向體育賽事上，今年香港七欖賽錄得3.2億港元經濟效益，海外門票銷售量占42%。而未來啟德體育園的啟用，將令香港引進更大型的賽事，迎來無限機遇。



香港推動體育盛事發展並非一蹴而就，自2001年政府提出成立體育政策檢討小組、2002年提倡體育普及化精英化盛事化、2005年體育委員會成立……2021年施政報告提出體育發展專業化產業化、2022年政府改組文化體育及旅遊局等。



未來，香港體育盛事如何進一步轉型？團結香港基金認為，香港可從六大方向提升作為體育盛事之都的吸引力；包括申辦策劃賽事、體育設施、體育娛樂、公私營資助、產業人才以及體育科技。



建議加強體育發展規劃



中國香港體育協會暨奧林匹克委員會副會長、立法會議員霍啟剛表示，應加強香港體育發展的規劃，如國際大型賽事對比賽場地要求高，香港大部分場地由康文署管理，已有多年歷史，應探討將政府場館轉為比賽場地的可行性。他以維園網球場為例，政府可探討能否通過整合周邊康文署場地，甚至不同場所，以便舉辦更高階的大型賽事。

