五角大樓：美軍準備好增強中東地區軍力部署

（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，美國國防部29日說，美軍已準備好增強針對中東地區的軍力部署，將維持當前的海上打擊力量並可能增強空中打擊力量，以應對伊朗等方面可能針對美軍的襲擊。



美國防部發言人帕特裡克·賴德當天發表聲明說，美國防部長奧斯汀正持續聽取有關中東地區局勢進展的匯報並據此調整美軍在當地的部署。美軍相關舉措的目的是保護該地區美國公民和軍隊的安全、保衛以色列，並通過威懾和外交兩個途徑防止局勢升級。



聲明說，為防止伊朗及其夥伴和“代理人”趁當前緊張局勢襲擊中東地區的美軍人員、損害美國利益或擴大衝突，奧斯汀命令，8月部署到中東地區的美海軍“亞伯拉罕·林肯”號航母打擊群繼續停留在美國中央司令部所轄戰區，6月進入地中海的美國海軍“黃蜂”號兩棲攻擊艦和海軍陸戰隊第24遠征部隊繼續停留在相關水域。同時，由F－22、F－16等多種機型組成的一個戰鬥機中隊將為上述兩個海上打擊力量提供空中支援。未來數日，美軍將進一步增強“防禦性空中支持力量”。



聲明說，奧斯汀還命令更多美軍部隊做好向中東地區部署的準備，以提高對“各種突發狀況”的戒備。



黎巴嫩真主黨和以色列的衝突近日陡然升級，以軍頻繁對貝魯特南郊發動定點打擊，重點針對真主黨高級成員。真主黨28日發表聲明，證實其領導人納斯魯拉在以色列27日對貝魯特南郊的空襲中喪生。28日，伊朗最高領袖哈梅內伊呼籲“所有地區抵抗力量”都站在黎真主黨一邊。伊朗最高國家安全委員會同日召開會議，決定對以色列展開“強有力”回應。