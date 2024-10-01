海外網評：東博會開啟“鑲鑽成冠”新階段

9月28日，觀眾在中國—東盟博覽會上挑選馬來西亞榴蓮。（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據海外網報導，9月24日至28日，第二十一屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會（以下簡稱“東博會”“峰會”）在廣西南寧舉行。本屆東博會集中簽約項目109個，其中投資5億元以上項目93個，製造業項目占69%，各方參展參會熱情高漲。以此為契機，中國同東盟合作進一步走深走實，為推動區域經濟一體化、建設更為緊密的中國—東盟命運共同體注入新動力。



本屆東博會亮點頻出，平台作用日益凸顯。東博會是中國與東盟國家經貿合作的重要平台，迄今已連續舉辦21屆，吸引眾多企業、客商參展參會。走過“黃金十年”“鑽石十年”，東博會開啟了“鑲鑽成冠”的新階段。海灣阿拉伯國家首次參展，上海合作組織地方經貿合作示範區與上海合作組織秘書處首次聯合亮相，東盟與中日韓（10＋3）產業鏈供應鏈對接大會舉行……本屆東博會和峰會助力區域經濟一體化打造更大平台、提供更多機遇，將推動中國同東盟合作結出更多碩果。值得注意的是，本屆東博會集中簽約項目主要涉及化工新材料、新能源及儲能、有色金屬、機械裝備等重點產業，以及低碳高分子材料、高端半導體化學材料等新興產業，一批“中國智造”加速走向越南、馬來西亞、老撾等東盟國家。隨著中國—東盟自貿區3.0版建設以及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的實施，東博會將為全面拓展中國同東盟國家經貿合作發揮更大作用。



中國東盟經濟互補性強，雙邊貿易快速增長。近年來，中國與東盟經貿往來日趨緊密。自2013年以來，中國與東盟貿易年均增速7.5%，2023年雙邊貿易額達9117億美元，中國連續15年保持東盟第一大貿易夥伴，東盟連續4年保持中國第一大貿易夥伴。截至2024年7月，中國同東盟國家累計雙向投資超過4000億美元，中國企業在東盟累計完成承包工程營業額超過4400億美元。印度尼西亞貿易部國家出口發展總司司長馬爾迪亞娜·利斯蒂奧瓦蒂表示，中國在高鐵、新能源汽車、可持續發展技術方面有很大優勢，與中國深化合作，印尼可以更好融入全球可持續發展供應鏈。8月9日，中國海關總署官網更新了獲得中國檢驗檢疫准入的新鮮水果種類及輸出國家／地區名錄，新增包括越南椰子、馬來西亞榴蓮在內的7國共10款水果。隨著東盟國家新獲准入中國市場的水果品種不斷增加，越來越多東盟優質水果將加速走上更多中國老百姓的餐桌。



中國東盟合作前景廣闊，不斷釋放合作潛力。近年來，中國與多個東盟國家簽署《關於加強數字經濟領域投資合作的諒解備忘錄》和《關於推動綠色發展領域投資合作的諒解備忘錄》。東盟秘書長高金洪表示，中國與東盟互為最大貿易夥伴，推進雙方的技術創新和轉移合作，有助於創造新的增長路徑。中國—東盟推進各領域合作，不僅將惠及雙邊、有力維護本地區繁榮發展良好勢頭，還向國際社會發出維護多邊主義、促進貿易投資自由化便利化的積極聲音。老撾副總理吉喬·凱坎皮吞表示，老中鐵路項目是雙方務實合作的成果，是老撾與中國陸地連接的重要組成部分，更是連接東盟與中國、東盟與歐洲的重要道路。在促進地區經濟合作、貿易投資、旅遊、貨物運輸服務、為乘客和民眾做出了貢獻。未來，中國東盟貿易規模有望繼續擴大，相互投資前景廣闊，服務貿易將進一步提質增量，給雙方企業帶來更多商機。



隨著中國—東盟全面戰略夥伴關係深入發展，雙方經貿合作有望延續快速發展勢頭，不斷釋放各領域務實合作潛力，實現更高水平互利共贏，為促進地區乃至世界繁榮穩定作出更大貢獻。