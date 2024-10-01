入學培僑名額競爭大　校長：愛國教育獲肯定

培僑中學每周都舉行升國旗儀式，培養學生的國家意識。（圖源：大公報） 中評社北京10月1日電／據大公報報導，2024年是新中國成立75周年。今年國慶前夕，培僑中學校長伍煥傑受邀到北京參加慶祝中華人民共和國成立75周年音樂會和僑界代表國慶招待會。伍煥傑向《大公報》介紹，培僑中學是新中國成立後首批升起五星紅旗的香港學校之一，現在仍堅持每周舉行升國旗儀式的傳統，培養學生的國家意識。今年，3000多名學生報名競爭數十個入學培僑中學的名額，越來越多的家長希望到愛國愛港學校學習，培僑中學將繼續以“培才思報國”作為辦學理念，培養更多香港發展所需的愛國愛港人才。



創辦於1946年的培僑中學，是新中國成立後首批升起五星紅旗的香港學校之一，如今每逢周一上午，該校仍保持著升國旗、奏唱國歌的傳統。



每周升國旗 培養國家意識



“升國旗唱國歌後，我們還有一個在國旗下的講話活動，每個班都要找一個代表說一下自己與國家之間發生的一些小故事。”培僑中學校友藍家達對《大公報》說，通過這些活動，自己和同學對祖國的歷史文化有了更深入理解，對國家發展也更具信心。



作為培僑中學校長，伍煥傑同時也是香港升旗隊總會總監。他告訴記者，升國旗儀式是向先輩致敬，一批又一批學生加入學校升旗隊，培養國家意識，增強國民身份認同和民族自信心、自豪感。培僑中學堅持愛國主義教育傳統，今年有超過3000名學生報名，競爭數十個入學名額，可以看得到，現在越來越多的家長希望孩子能到愛國愛港學校去學習。



新中國成立前後，多位回內地的香港培僑中學學生一起報名參軍，他們之中有些還去了朝鮮戰場。《大公報》近年根據培僑中學校友通訊錄和其他相關資料，聯繫採訪、挖掘報導了部分抗美援朝中香港學生的感人故事。



伍煥傑指出，培僑老學長的故事刊出後產生重大影響，學校進行廣泛宣講，讓更多培僑學子瞭解培僑子弟的愛國傳統和光榮歷史，矢志為國家今天的現代化建設而努力。而且很榮幸，培僑中學已經連續兩年參加迎回志願軍烈士遺骸歸國儀式，派學生到現場迎接志願軍烈士遺骸，向先烈致敬，這是國家對培僑堅持愛國教育的肯定。

