馬耳他彭布羅克市社區中國文化之夜

活動現場。（圖源：馬耳他大學孔子學院供圖） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，當地時間27日晚，馬耳他大學孔子學院受邀參加彭布羅克市社區首次中國文化之夜活動，現場氣氛熱烈，吸引了眾多居民前來參與。



馬耳他大學孔子學院的展台前，參與活動的體驗者絡繹不絕，展台的亮點之一便是精美的書簽，中文老師們用毛筆書寫祝福，行雲流水，寓意深遠，吸引了眾多來賓駐足觀賞，每一張書簽都承載著對參與者的美好祝願，傳遞著濃厚的文化氛圍。



除了寫書簽送祝福，書法、折紙和剪紙等文化體驗活動也深受青睞。孩子們在中文老師們指導下，興致勃勃地學習折紙，用耐心和細心製作出一只只栩栩如生的紙鶴，讓人們贊嘆不已，而剪紙活動展示了中國傳統藝術精巧的獨特魅力，精致的剪紙作品讓體驗者流連忘返，紛紛表示希望能帶回家作為紀念。



在活動的高潮時刻，馬耳他大學孔子學院學生方美美的優美歌聲響起，她傾情演唱的《荷塘月色》更是將現場氣氛推向了高潮，她的歌聲如涓涓細流，輕柔動人，仿佛將人們帶入了那寧靜的荷塘，身臨其境般地感受到了中國古典詩詞的韵味，觀眾們紛紛陶醉其中，熱烈的掌聲久久回蕩在現場。



此次馬耳他大學孔子學院參與中國文化之夜活動，讓馬耳他居民體驗到了豐富多彩的中華文化，進一步促進了中馬之間的文化交流。