新生代千人合唱　愛國歌聲鼓舞人心

“新生代千人合唱賀國慶”昨晚在西九文化區藝術公園上演，1000名中小學生現場演唱多首愛國歌曲，為新中國75歲慶生。（圖源：大公報） 中評社北京10月1日電／據大公報報導，“新生代千人合唱賀國慶”昨晚在西九文化區藝術公園上演，1000名中小學生現場演唱《歌唱祖國》、《龍的傳人》及《中國人》等愛國歌曲，為新中國75歲慶生，多個青年團體則透過舞蹈、武術等不同形式的表演，同賀國慶。



有參與演出的學生表示，數月前已開始排練，能在75周年國慶獻唱，感到榮幸及驕傲。



青年是推動發展重要力量



在活動開幕式上，政務司司長陳國基致辭表示，為了令香港每個角落都洋溢濃厚的國慶氣氛，特區政府牽頭，社會各界積極響應，準備了一系列豐富、多元化、與眾同樂的慶祝活動。千人合唱愛國歌曲及多個青年團體的表演，演繹出國家由“站起來、富起來、強起來”的三個階段，展現新中國成立75年來的輝煌成就。他說，青年是推動國家發展的最重要力量，特區政府積極落實各項促進青年發展的措施，強化青年人對國家的認識和認同，從而為建設國家作出更大、更重要的貢獻。



鄺美雲獻唱《我們的家》



演出在愛國主義教育工作小組推出的主題曲《我們的家》中，拉開帷幕。歌曲主唱鄺美雲用深情的聲音，唱出歌曲主題“有國才有家，要像愛護家人一樣愛護國家。”



隨後，千名中小學生帶來《大中國》《中國人》《龍的傳人》等歌曲，第十三屆世界合唱比賽中勇奪“中學合唱組”冠軍的香港聖保羅男女中學合唱團也登台獻上以《東方之珠》《香港香港》《獅子山下》三首歌組成的串燒，表現在國家支持下，香港明天會愈來愈好。最後在千人合唱的《歌唱祖國》中，演出落下帷幕。



參與合唱演出的顔同學表示，數個月前已開始籌備及訓練，認為機會難得，能夠參與其中感到榮幸，期望日後從事的職業能為國家出一分力，“75周年是祖國的里程碑，祝願祖國能夠繼續富強昌盛！”就讀中五的盧同學表示，能在國家成立75周年的重要時刻，代表香港學生獻唱，感到榮幸及驕傲。