南非開普敦華僑華人與當地民眾共迎中秋國慶

南非開普敦華僑華人和當地民眾在開普敦中華會館齊聚一堂舉行慶祝活動（圖源：新華社記者 王雷 攝） 中評社北京10月1日電／據新華網報導，南非立法首都開普敦的華僑華人和當地民眾近日在開普敦中華會館齊聚一堂舉行慶祝活動，共同迎接中秋和國慶佳節的到來。



此次開普敦僑界“迎中秋 慶國慶”聯歡晚會由開普敦中國和平統一促進會主辦，開普敦華星藝術團協辦。中國駐開普敦總領事尤文澤、開普敦中國和平統一促進會會長陳朱金、開普敦華星藝術團團長董鋼、南非西開普省及開普敦當地部分官員以及華僑華人和當地民眾共500餘人出席活動。



尤文澤在活動上發表致辭說，中秋節寄托了對團圓的美好祝願，他代表中國駐開普敦總領館向領區所有華僑華人致以節日祝賀和誠摯問候。



尤文澤說，強大的祖國是海外僑胞的堅強後盾，不斷提升的中南關係則為僑胞長期生活和工作發展創造良好的環境。他希望當地僑胞把握機遇，開拓進取，將個人的發展融入民族復興偉業，推動構建中非、中南命運共同體，形成同心共圓中國夢的強大合力。



開普敦是南非西開普省省會。代表省政府出席活動的南非西開普省基礎設施部長特爾圖伊斯·西默斯（Tertuis Simmers）發表致辭說，他很高興有機會與來自全省各地的華僑華人一起祝福和平、繁榮、進步和團圓。他說，華僑華人對社區振興發揮著至關重要的作用，西開普省將繼續加強與華僑華人關係，努力使西開普省像中國一樣成為機遇和增長的燈塔。



陳朱金在活動上說，海外華僑華人的未來與祖國的繁榮息息相關。隨著共建“一帶一路”倡議的推進，海外華僑華人深感祖國與世界的聯繫愈發緊密，也愈發感受到自己作為連接橋梁的角色更加重要。他表示，當地華僑華人將在新時代的征程上不忘初心，繼續前行，為中華民族的偉大復興，為中南兩國的友好合作，為兩國民眾的美好生活共同努力。



在當晚的慶祝活動上，開普敦僑界和當地的表演團體輪番上陣，表演了舞獅、武術和歌舞等精彩節目，贏得了陣陣掌聲與喝彩。慶祝活動在一曲《歌唱祖國》中圓滿結束。