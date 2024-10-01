中國主題展館亮相日本國際旅遊博覽會

9月29日，在日本東京舉辦的2024日本國際旅遊博覽會上，中國展館舞台表演吸引眾多觀眾駐足欣賞。（圖源：中國駐東京旅遊辦事處） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，2024日本國際旅遊博覽會29日在日本東京國際展覽中心圓滿落下帷幕。“你好！中國”主題展館從文旅資源、傳統非遺、旅遊路線產品等不同角度全方位展示中國文旅魅力，受到業界和參觀民眾的廣泛好評。



來自中國國內13個省（區、市）文旅廳（局）、中資航空公司以及大型旅行社等50餘家機構團體和企業參展。展館由中國駐東京旅遊辦事處組織。



作為全球旅遊業最具影響力的行業盛會之一，2024日本國際旅遊博覽會吸引了來自全球近70個國家及地區的1300餘家企業及團體參展。據主辦方初步統計，此次旅博會共吸引了包括業界人士和普通民眾在內的近18萬人到場參觀。



中國館妙趣橫生、氣氛熱烈。主舞台上，來自中國各地的藝術家們輪番獻藝，輕盈曼妙的舞蹈勾勒出華夏大地的無限風情；在文化體驗活動區，剪紙藝術的精妙絕倫、書法揮毫的磅礴大氣、雕版印刷的古朴韵味、煎茶技藝的匠心獨運、豐富的互動體驗讓現場民眾仿佛置身時空隧道，感受跨越時代的中華文化韵味；精美國風文創產品抽獎台前大排長龍，中日往返機票抽獎活動更是數次將現場氛圍推向高潮……



展會期間，不同國家和地區的官方機構及文旅企業代表前來中國展館參觀交流，為進一步深化中外旅遊合作注入了強勁動力與無限機遇。



中國駐東京旅遊辦事處在中國文旅魅力展示、熱門旅遊產品推介、赴華簽證政策宣傳、以及旅遊服務設施介紹等方面重點發力，通過現場舞台推介、分發旅遊宣傳册、文化體驗互動以及文創品展示，向全球遊客展現中國文化的無限魅力，樹立活力四射的中國旅遊行業新形象。