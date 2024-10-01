中日教育研究學會舉行研討會探討包容性教育

日本國立特別支援教育綜合研究所包容性教育體系推進中心主任久保山茂樹在做主旨演講。（圖源：新華網） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，中日教育研究學會2024年研討會29日在東京舉行。研討會圍繞特殊教育展開主題演講，重點探討了包容性教育的進展和所面臨的課題。數十名來自中日兩國教育界的人士參會。



日本國立特別支援教育綜合研究所包容性教育體系推進中心主任久保山茂樹，在主旨演講中介紹了日本特殊教育的現狀，以及構建包容性教育體系的基本理念和實踐。他表示，殘疾孩子教育的基本方向應該是爭取和正常孩子盡可能在同一場所共學。因此，要建立和完善有連續性且多樣化的教學場所，根據每個殘疾孩子不同的教育需求，提供最合適的指導。



他認為，目前最應該投入的重要課題是建設殘疾人也能積極參與並做出貢獻的共生社會。幼兒園和學校應該打破少數殘疾孩子使自己去適應多數人的現狀，以“存在多樣化的孩子”為前提去理解少數孩子，並為他們調整教學方法。



日本國立重度智力障礙者綜合設施“希望之園”研究部部長日詰正文介紹了日本對發育障礙者在醫療、保健和福利領域的支持，特別重點介紹了對殘疾老年人的支援政策和制度，分享了老年殘疾人機構的現狀、存在的問題和應對措施。



中日教育研究學會會長、日本帝京科學大學教授呂曉彤向記者表示，中日兩國都面臨少子老齡化問題。針對殘疾老年人的課題，首先要聯想到的就是早期教育、幼兒教育直接影響老年生活的幸福感。一小一老、老幼共養、老殘共養是今後中日共同的課題。



創價大學校長鈴木將史表示，將繼續珍視與各位中國教育界同仁的聯繫，共同開展教育研究和交流，共同推進實現一個和平的世界。他表示，從這次關於特殊教育、包容性教育的探討中受益匪淺。