第79屆聯合國大會一般性辯論閉幕

9月30日，在位於紐約的聯合國總部，第79屆聯大主席菲勒蒙·揚發表聯合國大會一般性辯論閉幕講話。（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，第79屆聯合國大會一般性辯論9月30日在紐約聯合國總部落下帷幕。



第79屆聯大主席菲勒蒙·揚在閉幕講話中說，過去幾天，以色列和黎巴嫩真主黨之間的暴力衝突急劇升級，這種升級可能會導致整個中東地區爆發戰爭。他呼籲包括以色列、巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）和黎巴嫩真主黨在內的各方緊急達成停火協議，並立即釋放所有被扣押人員。他還呼籲有影響力的國家要求衝突各方立即停火和進行對話，並敦促所有向該地區提供武器的國家停止此類行動，“給和平一個機會”。



菲勒蒙·揚還說，190個聯合國會員國和3個觀察員的代表在本屆聯大一般性辯論中發表講話，其中包括71位國家元首和42位政府首腦，但衹有約10%的發言者為女性。這種明顯的差異“令人失望、不可接受”，性別平等將繼續作為聯大議程的一個優先事項，國際社會必須在性別平等方面做得更好。



本屆聯大一般性辯論9月24日開幕，主題為“不讓任何一個人掉隊：攜手同行，共促和平、可持續發展與人類尊嚴，造福今世後代”。22日至23日，聯合國召開未來峰會，通過《未來契約》及其附件《全球數字契約》和《子孫後代宣言》，旨在改革國際治理體系，振興多邊主義，以更好應對新時代所面臨的諸多挑戰。聯大一般性辯論期間，還召開了海平面上升高級別會議、抗微生物藥物耐藥性高級別會議、“徹底消除核武器國際日”高級別會議等。



聯合國大會是聯合國主要的審議、監督和審查機構，由聯合國全體會員國共同組成。大會每年9月至12月舉行常會。常會通常分兩個階段，前段為一般性辯論階段，後段為大會討論和審議列入議程的各項議題階段。