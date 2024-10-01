四川：搭建“婦兒聯盟”破解基層“看病難”

9月27日，成都高新區肖家河社區衛生服務中心副主任醫師熊維娜在給患者看病。（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，“來，小朋友，輕輕張開嘴……”一邊用聽診器仔細聽診，一邊引導患兒配合檢查，成都高新區肖家河社區衛生服務中心副主任醫師熊維娜看病時動作溫柔，語氣和緩。



作為基層醫療機構的全科醫生，熊維娜目前在婦科、兒科領域已經能獨當一面，這得益於近年來四川創新搭建“華西婦兒聯盟”，多方面提升基層醫生的水平。



“平常看病時，遇到棘手的問題，我會先在線上咨詢‘華西婦兒聯盟’的導師，如果基層實在解決不了，還能通過綠色通道及時轉到上級醫院。”熊維娜說，加入聯盟後，不僅能力提升了，她也得到越來越多患者的認可。



“以前一天衹有幾個患者來看病，現在多的時候一天能有幾十個患者。”熊維娜說。



記者瞭解到，2017年5月，四川大學華西第二醫院牽頭成立了四川省首個閉環式婦兒健康保障區域性專科聯盟——“華西婦兒聯盟”，該聯盟聚焦婦女兒童分級診療和健康管理體系建設，全面提升基層診療能力。



成都高新區肖家河社區衛生服務中心副主任陳華東告訴記者，“華西婦兒聯盟”根據基層醫療機構的實際需求，對聯盟醫生進行培訓、考核、認證，統一授予“華西婦兒聯盟”醫生證書，提升基層醫生的診療水平。



數據顯示，截至2024年9月，“華西婦兒聯盟”已覆蓋四川省10家區級婦幼保健院、170家基層醫療機構；開展培訓認證29批次，培養了343名基層聯盟醫生，基層醫療機構總門診量上升9.9%，基層首診率從75.91%增長至82.53%。



四川大學華西第二醫院院長劉瀚旻說，歷經近7年的發展，“華西婦兒聯盟”在提升基層診療水平方面發揮了積極作用，有效調動起聯盟內部成員的積極性，形成政府、各級醫院、患者多方共贏的良好局面。



2024年，依托“華西婦兒聯盟”，四川首個婦幼健康產學研一體化服務組織——西部婦幼醫學研究發展中心也正式成立。



“下一步，在繼續提升基層婦幼診療水平的基礎上，我們將幫助基層建立婦女兒童全生命周期健康檔案，努力為基層婦女兒童提供個性化的健康指導服務。”劉瀚旻說。