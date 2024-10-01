重慶渝中：“家門口”社區醫院里的新故事

大溪溝街道社區衛生服務中心，醫護人員正在為患兒家長辦理登記。（圖源：新華社） 中評社北京10月1日電／據新華社報導，“耿阿姨，您怎麼瘦了這麼多？”在重慶市渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心掛號室，醫護人員鄒黎霞發現，一個月沒見的耿阿姨消瘦了不少，“這是糖尿病的典型症狀，您有空一定要測個空腹血糖。”



“我都沒注意到自己瘦了。”大溪溝街道人民村社區居民耿躍明說，她每個月都要來社區衛生服務中心幫老伴兒拿藥，“多虧鄒妹兒及時發現！第二天測量時，我的血糖值已經‘爆表’了。”



77歲的耿躍明回憶起治療糖尿病的過程，覺得自己實在幸運。依托“醫聯體”合作醫院，社區衛生服務中心醫護人員馬上幫她聯繫到重慶醫科大學附屬第二醫院，沒過兩天耿阿姨就住上了院，病情很快得到控制。



渝中區有重慶“母城”之稱，人口密度大、空間逼仄，如何利用有限的城市空間為居民提供優質醫療衛生服務？近年來，渝中區加快打造“10分鐘醫療衛生服務圈”，讓優質醫療資源下沉社區，社區衛生服務中心成了“最前線”。



渝中區大溪溝街道社區衛生服務中心是重慶首家面向社區居民開放的標準化社區衛生服務中心，從僅有幾間屋子到如今涵蓋全科、兒科、眼科、精神科、口腔科等14個科室，當地居民見證了它17年來的變化。



“這兩年診療項目越來越豐富了。”耿躍明細數道，“我的白內障是在這裡篩查出來的，每年的流感疫苗都是在這裡打的，出虛汗的毛病也是在新開設的中醫科治好的……”



大溪溝街道社區衛生服務中心副主任劉婷婷說，去年以來，中心開設了20多個新項目新技術，包括骨齡檢測、過敏原檢測、盆底康復技術等；根據轄區學校比較集中的情況，中心開設了兒科，能對兒童常見病進行有效診療，還開設專門的身高管理門診，可獨立開展生長發育篩查、生長激素激發實驗。



“社區醫院真是幫了大忙。”兒科候診區，一對雙胞胎的父親秦利傑說道。

