雲南通報3起違規收受禮品禮金典型問題

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，為鞏固拓展清廉雲南建設以“小”見嚴糾“四風”“固堤行動”工作成效，強化警示教育，涵養新風正氣，現將查處的3起違規收送禮品禮金典型問題進行公開通報。具體如下：



1.曲靖市政協經濟和農業農村委員會原副主任、二級巡視員高紅子違規收受禮品禮金問題。2015年1月至2023年2月，高紅子在擔任曲靖市煤炭工業局黨委書記、局長，市政協經濟和農業農村委員會副主任期間以及退休後，多次在春節、中秋節等節日前收受私營企業主所送禮金共計14.64萬元和高檔香煙、白酒等禮品。高紅子還存在其他嚴重違紀違法問題，2024年5月被開除黨籍、取消退休待遇，其涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.紅河州委教育工委原專職副書記周興譜違規收送禮品禮金、違規吃喝、私車公養等問題。2017年至2023年，周興譜在先後擔任彌勒市東山鎮黨委書記，個舊市委常委、市委組織部部長期間，多次收受管理和服務對象所送禮金、購物卡以及金飾、白酒、土特產等禮品折合共計4.2萬餘元，違規公款購買並贈送禮品，部分違紀行為發生在中秋節、春節期間；多次安排無公函、超範圍接待，並公款購買香煙用於公務接待；違規使用公款支付私車養護費用以及其他應由個人承擔的費用。周興譜還存在其他嚴重違紀違法問題，2023年9月被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.普洱市孟連縣民族宗教事務局副局長、一級主任科員羅正華違規收受禮品禮金、接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊活動安排等問題。2019年7月至2023年11月，羅正華在擔任孟連縣教育體育局副局長、局黨組書記、局長等職務期間，多次要求管理和服務對象安排餐飲、娛樂活動，相關費用均由管理和服務對象支付；多次收受管理和服務對象所送禮金和白酒、咖啡等禮品，部分違紀行為發生在春節前夕；多次違規借用管理和服務對象車輛；在省外掛職期間，攜家人接受管理和服務對象安排的旅遊活動，產生的費用均由管理和服務對象支付。羅正華還存在其他違紀問題，2024年6月受到黨內嚴重警告處分。



