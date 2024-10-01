長春通報4起違反中央八項規定精神問題

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導， 據長春市紀委監委消息：國慶節將至，落實中央八項規定精神必須嚴字當頭、常抓不懈、久久為功。為進一步嚴明紀律，確保節日期間風清氣正，日前，長春市紀委監委對4起違反中央八項規定精神典型問題進行公開通報。具體如下。



1.長春市城市管理局原黨組書記、局長王世忠違規收受禮品、購物卡和加油卡問題。2020年12月至2023年1月，王世忠借傳統節日之機多次收受管理和服務對象所送購物卡、加油卡及高檔白酒。王世忠還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理。



2.長春市朝陽區人民法院原黨組成員、副院長包曉勇違規收受禮品、禮金和購物卡問題。2012年至2023年，包曉勇多次收受他人贈送的禮金、購物卡及紅酒、茶葉等禮品。包曉勇還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，已被依法追究刑事責任。



3.公主嶺經濟開發區原黨工委委員、管委會副主任，公主嶺市大嶺鎮原黨委書記李強接受可能影響公正執行公務的宴請，借操辦婚禮之機斂財問題。2017年4月至2022年12月，李強多次接受管理和服務對象在公司內部食堂安排的宴請；借其子結婚之機，違規收受管理和服務對象所送禮金。李強還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理。



4.榆樹市交通運輸局原黨組書記、局長倪志啟違規收受禮品、禮金和購物卡問題。2021年9月至2023年2月，倪志啟多次收受管理和服務對象所送禮金、購物卡；多次收受下屬單位人員所送高檔香煙。倪志啟還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理。



