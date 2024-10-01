西安通報3起違規吃喝典型案例

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，國慶假期將至，為持續深化落實中央八項規定精神，嚴明紀律規矩，狠刹享樂主義和奢靡之風，發揮典型案例鏡鑒警示作用，現將近期西安市紀委監委查處的3起違規吃喝典型案例通報如下。



1.周至縣沙河產業經濟帶管理委員會原黨工委委員、副主任，縣住房和城鄉建設局原黨委委員劉勝軍違規接受可能影響公正執行公務的宴請等問題。2011年至2021年，劉勝軍在擔任周至縣縣城新區建設工作領導小組辦公室副主任、縣沙河產業經濟帶管理委員會副主任、縣住房和城鄉建設局黨委委員期間，先後收受9名管理和服務對象所送高檔煙酒、購物卡、名貴特產等，折合共計46900元。2012年至2018年，劉勝軍先後4次接受管理和服務對象宴請，並飲用高檔酒水。劉勝軍還存在其他嚴重違紀違法問題。2024年9月，劉勝軍被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.高新區魚化寨街道黨工委書記李國學等人違規接受可能影響公正執行公務的宴請問題。2023年10月30日，李國學等人接受轄區管理和服務對象組織的聚餐活動，並飲用高檔白酒，造成不良社會影響。2024年5月，李國學受到黨內嚴重警告處分，其他公職人員受到相應處理。



3.新城區長樂中路街道黨工委書記胡濱違規接受管理和服務對象宴請等問題。2022年8月至2024年5月，胡濱在擔任新城區長樂中路街道辦事處主任、黨工委書記期間，長期無償接受管理和服務對象為其提供的駕駛服務。2022年10月26日，胡濱工作期間違規接受下級宴請並飲酒。2024年8月，胡濱受到黨內嚴重警告處分。



