兩地協同監督護航廠通路建設　京冀添新通道

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，9月29日，廠通路潮白河大橋通車，這標誌著連接河北省廊坊市大廠回族自治縣和北京市通州區的廠通路全線開通，京冀再添新通道。



中午12時許，一輛從大廠方向駛來的汽車穿過潮白河大橋，順利進入通州。“廠通路變成了暢通路！”車主張女士對此期盼已久。



廠通路西起北京市通州區春明路，經潮白河跨河橋，向東與河北段順接，是京津冀協同發展的重點交通道路。大廠縣紀委副書記、監委副主任奈繼東介紹，貫通後，從大廠到北京城市副中心核心區的距離縮短5公里，時間縮短半小時，給往返於北京和廊坊北三縣“跨省通勤族”的出行帶來了很大便利。



潮白河大橋是廠通路貫通的關鍵節點。據悉，大橋建設打破京津冀跨界大橋以往兩頭分別立項、各自招標的常規方式，首次採用規劃、設計、建設、管理“四統一”模式。自2022年大橋開工建設以來，通州、大廠等地紀檢監察機關便將其作為政治監督重點以及跨省異地協同監督的重點工程項目，全程跟進監督。



奈繼東介紹，為推動大橋順利竣工，大廠縣紀委監委向施工單位發放營商環境監督聯繫卡，並定期與發改、交通、審計等部門會商，及時瞭解施工單位需求、困難以及制約項目建設進度的問題，推動主責部門靠前服務，全力保障工程建設。



通州區紀委監委與大廠縣紀委監委明確定期交流、信息共享、聯合督導、預警問責等6項具體監督舉措，深入調研走訪，及時推動兩地職能部門聯動解決廠通路尤其是潮白河大橋在建設過程中存在的項目電力供應不足、施工安全隱患和附屬工程建設等問題，確保廠通路如期建成通車。



兩地紀檢監察機關有關同志表示，隨著京津冀協同發展國家戰略向縱深推進，將進一步豐富協同監督手段，加大聯合調研和聯動監督力度，合力保障各重大工程建設廉潔高效有序推進，為推動落實京津冀協同發展戰略貢獻紀檢監察力量。