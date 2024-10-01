駐農業銀行紀檢監察組召開工作交流會

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，“在垂管系統省級以下單位開展涉嫌職務犯罪案件管轄和監察措施使用改革試點工作，是持續深化紀檢監察體制改革的重要部署，也是‘組內地’聯合辦案規範化、法治化、正規化的必然要求。”近日，在中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組召開的2024年紀檢監察工作交流會上，中國農業銀行黑龍江分行紀委副書記劉勇分享了關於全面推動所轄紀檢機構與地方紀委監委順暢對接，健全協作配合工作機制的經驗做法。



在全系統內開展紀檢監察工作經驗交流會，是中央紀委國家監委駐中國農業銀行紀檢監察組貫徹落實中央紀委三次全會部署，督促下屬一級分行紀委扎實有序推進政治監督、正風肅紀反腐等各項工作的重要舉措。本次交流會上，中國農業銀行下屬11家一級分行紀委負責同志分別圍繞推進政治監督、強化案件查辦、加強紀律建設、深化試點改革等主題進行交流。



劉勇在交流發言中談到，通過強化溝通對接、健全協作機制、強化線索管理、樹立成案意識，加強與地方紀委監委協作配合，推動監察措施規範使用方面，黑龍江分行紀委統一製作商請函件模板、配套製作說明，指導所轄紀檢機構規範使用監察措施，切實提高了線索處置、案件查辦質效。



“與單位綜合管理部門合署辦公影響獨立履行職責，導致職責不清，難以保證工作的效能效果”“‘專職不專’影響聚焦主責主業，導致投入紀檢工作精力不足、功夫不夠”“監督力量薄弱，紀檢隊伍一定程度存在不願、不敢、不會等監督難題”……經驗交流會上，多家分行紀委書記還交流了在深化基層紀檢機構改革，強化基層監督上的難點和探索。

