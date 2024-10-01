點題監督聚焦群眾關切　同題共答解民憂

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，落實二十屆中央紀委三次全會關於“堅決懲治群眾身邊腐敗問題”的要求，各地紀檢監察機關深化運用點題監督，因地制宜找准整治切口，深挖細查教育、就業、醫療等民生領域作風與腐敗問題，推動相關職能部門堅決貫徹落實以人民為中心的理念，扛起主體責任積極作為，辦好群眾操心事、揪心事、煩心事。



上半年，福建省紀委監委通過基層小微權力監督平台以及其他公開渠道多方收集建議，並經群眾投票，選出“個體醫療機構違法違規執業”“社會事務加重中小學師生負擔”“城市餐飲油煙污染擾民”3類問題，連同去年需進一步深化的5個項目，作為2024年8個點題整治項目集中推進。



福建省紀委監委黨風政風監督室有關負責同志介紹，這是該省連續第4年開展點題整治。在總結以往經驗基礎上，該省紀委監委推動人大代表、政協委員、特約監察員掛鈎聯繫整治項目，參與座談、督查、評議，深度融入監督，進一步完善群眾點題、部門答題、紀委監督、社會評價機制。省市縣三級紀檢監察機關和相關職能部門同題共答、同向發力，推動解決了一批教育醫療、生態環保、食品安全領域問題。



天津市紀委監委聚焦鄉村振興等重點領域，持續開展點題整治，通過市級層面統籌部署、區級層面點題施治，精準解決群眾身邊作風和腐敗問題。據瞭解，該市紀檢監察機關今年正在推進的重點整治項目共計50項。



“我們從信訪舉報、網絡輿情、便民服務熱線中廣泛搜集群眾普遍關注、反映強烈的民生痛點、難點、熱點，結合各地區日常監督檢查、案件查辦、巡視巡察等發現的集中性問題，開展靶向治理。”天津市紀委監委黨風政風監督室負責同志說。以西青區為例，當地農村集體經濟活躍，該區紀委監委在日常監督中發現，村屬企業存在監管混亂、微腐敗易發多發等問題。對此，該區紀委監委開展“村屬企業違規使用資金”專項監督，嚴肅查處違規資金支出、對外擔保等問題，護好群眾“錢袋子”。

