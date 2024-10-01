吉林通報4起違規收受禮品禮金問題

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，吉林省紀委監委對4起違規收受禮品禮金典型問題進行公開通報。具體如下：



遼源市醫療保障局原黨組成員、副局長於澤湧違規收受禮金等問題。2013年至2023年，於澤湧任遼源市中心醫院院長，遼源市社會醫療保險管理局局長，遼源市醫療保障局黨組成員、副局長期間，收受管理和服務對象所送禮金共計20餘萬元。於澤湧還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，判處有期徒刑三年二個月，並處罰金人民幣40萬元。



鬆原市農業農村局原黨組書記、局長王雷違規收受禮金等問題。2021年至2023年，王雷任鬆原市農業農村局黨組副書記、副局長，黨組書記、副局長，黨組書記、局長期間，借春節等傳統節日之機，多次收受管理和服務對象所送禮金2.8萬元。王雷還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，判處有期徒刑四年三個月，並處罰金人民幣30萬元。



吉林洮南經濟技術開發區原黨工委書記、管委會主任，洮南市發改局原黨組書記、局長李清文違規收受禮金等問題。2013年至2023年，李清文任洮南市永茂鄉黨委副書記、人大主席，洮南市瓦房鎮黨委書記、洮南市發改局黨組書記、局長期間，借春節、端午、中秋等傳統節日以及母親去世、女兒升學、外出培訓之機，違規收受管理和服務對象禮金共計20餘萬元。李清文還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，判處有期徒刑三年二個月，並處罰金人民幣40萬元。



長白山開發建設（集團）有限責任公司原黨委書記、董事長張金寶違規收受禮品問題。2020年至2023年，張金寶借春節、端午等傳統節日之機，多次違規收受管理和服務對象所送高檔煙酒、手機等禮品共計近20萬元。張金寶還存在其他嚴重違紀違法問題，被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。

