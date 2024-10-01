河南持續完善基層紀檢監察監督體系

中評社北京10月1日電／據中央紀委國家監委網站報導，9月初的豫中，暑熱的餘溫尚存。河南省許昌市東城區的前王門社區回遷安置項目現場，村民董水法已經數不清自己到底來了多少次。穿過題著“新東桂苑”四個大字的小區大門，21棟剛竣工的高層樓房沐浴在清晨的陽光下，其中有一套就是老董未來的家。



一談到即將入住的新居，董水法眼裡有光，嘴角就止不住地上揚。見證安置房一步步從打樁到封頂再到交付，懸在他心中近10年的石頭終於落地。



安置房建不完、分不成，一度是東城區最難啃的“硬骨頭”，2023年11月，分房工作重啟。在東城區紀工委監察工委全程監督指導下，區、街道、社區三級黨員幹部凝聚力大大增強。安置房分配工作專班堅持“一把尺子量到底，一碗水端平”，僅兩個月，就將1646套安置房全部分到823戶群眾手中。



群眾的笑容是對基層監督工作最大的肯定。近年來，河南省紀委監委從完善基層監督體系入手，通過優化機構設置，統籌監督力量，加大辦案力度，持續夯實紀檢監察工作高質量發展的基層基礎。



顯著成效體現在這份成績單中——今年上半年，河南省紀檢監察機關共處分縣處級幹部476人，鄉科級幹部2598人，一般幹部7715人，農村、企業等其他人員2.1萬人，各項數據比去年同期均大幅增長。



科學統籌力量，實現“1＋1>2”的效果



“70%”，是當前河南縣級紀委監委一線執紀執法人員在機關人員總數的占比。今年以來，全省縣級紀檢監察機關新增紀檢監察室351個，監督執紀執法人員比2023年底增加2393人。



這是河南省紀檢監察機關有效整合監督力量，著力破解基層監督難題的一個縮影。

