江蘇灌雲整治園林綠化領域腐敗和作風問題

中評社北京10月1日電／據中國紀檢監察報報導，“我們堅持以案促改促治，開展自查自糾，排查梳理短板漏洞，規範苗木採購、工程招標等流程10餘項，關鍵崗位輪換15人……”近日，江蘇省灌雲縣紀委監委派駐第五紀檢監察組跟蹤督導縣住建局落實紀檢監察建議整改工作時，該局主要負責人介紹道。



今年初，灌雲縣住建局原黨委委員費某因在綠化工程承接、工程款撥付等過程中收受賄賂問題被採取留置措施。灌雲縣紀委監委將查處典型案件與開展領域整治一體推進，堅持邊辦案、邊整改、邊治理，深入開展園林綠化領域專項整治，推動系統施治，持續淨化行業生態。



針對園林綠化領域產業鏈長、項目多而雜等特點，灌雲縣紀委監委堅持問題導向，緊盯工程發包、苗木採購、資金審批撥付等重點環節，深化“室組地”聯動機制，會同巡察、審計、財政等力量，深挖細查園林綠化領域腐敗和作風問題。同時，發揮典型案件查辦的震懾效果，開展專題警示教育，深入細致做好思想政治工作，引導全縣住建系統幹部職工以案為鑒，深刻檢視自身，主動說明問題、主動上交違紀所得。現已約談有關責任人5人，立案查處18人，其中主動投案7人，追繳違紀違法所得200餘萬元。



在嚴查腐敗問題的同時，該縣紀委監委加強個案剖析和類案分析，深入分析研究個案背後的深層次原因，研判同類案件特點和案發規律，查找園林綠化領域在權力運行、內控監管、隊伍建設等方面存在的漏洞，向縣住建局制發紀檢監察建議。針對人員混崗、工作流程不明等問題，通過約談主要負責人、跟蹤督導、定期檢查等方式，督促縣住建局細化住建系統下屬單位崗位職責，加強工程項目全流程監督，嚴控招投標公司選擇，規範採購程序。同時，督促縣住建局針對監管漏洞、管理寬鬆軟等問題，制定細化相關制度，用制度管人管事，進一步壓縮權力尋租空間，淨化行業生態。