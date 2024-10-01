美國化工廠火災煙霧中檢測出氯氣

中評社北京10月1日電／據央視新聞報導，央視記者當地時間9月30日獲悉，美國佐治亞州一家化工廠於29日發生火災，導致當地部分居民被迫疏散，超9萬名居民被告知30日繼續就地避難。



當地政府在聲明中表示，美國環境保護局和州環境保護部門進行的空氣質量調查顯示，在該工廠火災產生的煙霧中檢測到“有害刺激性氯氣”。官員表示，大火已於29日16時左右得到控制，29日關閉的20號州際公路也已於30日早上重新開放。