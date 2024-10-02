李家超國慶酒會致辭：揚帆但信風！

香港特區行政長官李家超出席中華人民共和國成立七十五周年國慶酒會時致辭（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月2日電（記者 盧哲）香港特區政府1日舉行升旗儀式和酒會，慶祝中華人民共和國成立75周年。香港特區行政長官李家超出席中華人民共和國成立七十五周年國慶酒會時致辭表示，國家發展一日千里，在前行的路上，香港會繼續發揮“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，把握機遇，全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福。



李家超表示，首先，香港會繼續強化自身優勢，抓緊發展機遇，讓一個個“金字招牌”更加閃亮。第二，要進一步深化改革，發展經濟，改善民生，團結各界共同推動香港由治及興。第三，香港要繼續主動融入國家發展大局，當好國內國際雙循環的“超級聯繫人”和“超級增值人”，全面提升香港的國際競爭力。



李家超說，世界百年未有的大變局正加速演進，香港亦處於關鍵的經濟轉型期。在前進的道路上，會有挑戰，但香港機遇大於挑戰。我們必須因地制宜，不斷改革，識變、求變，破瓶頸、補短板、除障礙，同時固本培元，鞏固和提升香港的優勢，積極開拓新發展領域，充分把握機遇，讓市民分享發展紅利，同時以自身所長貢獻國家所需。“浩渺行無極，揚帆但信風”。願我們一起，乘二十屆三中全會東風推進改革，與國家同進步、共繁榮，為中國式現代化強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻。

