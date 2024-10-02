中評鏡頭：香港慶國慶 各界合影樂融融

來自不同界別的嘉賓都面帶笑容，喜氣洋洋。“點讚”的大拇指是最常見的合影手勢（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月2日電（記者 盧哲）香港特區政府10月1日上午舉行國慶酒會，慶祝中華人民共和國成立75周年，香港社會各界知名人士等出席。中評社記者在現場看到，來自不同界別的嘉賓都面帶笑容，喜氣洋洋，“各界喜相逢”，在自拍、合影和暢談中同賀國慶。



港區全國人大代表徐莉在出席活動後表示，新中國成立75年來，在各領域取得輝煌成就，國家的綜合國力不斷提升，在國際舞台上舉足輕重，國家堅持開放、全面推動高質量發展，也為香港帶來源源不絕的機遇。全港各區舉辦不同的匯演，商家推出各式各樣的特別優惠，在社區廣泛營造熱烈慶祝國慶的氣氛，這不單是對國家成就的祝賀，更是對未來更好生活的祝福。



徐莉表示，面對百年未有之大變局加速演進，國家進一步全面深化改革、推進中國式現代化和高質量發展，對香港的長遠發展、長治久安亦同樣至關重要，香港要更積極融入國家發展大局，並充分發揮特區的獨特優勢，當好中國式現代化“超級聯繫人”及“超級增值人”的角色，做好國際金融、航運、貿易中心及人才高地的定位，實現自身更快更好的發展，以香港所長，貢獻國家所需。



香港特區立法會議員黎棟國表示，國家在過去75年來，在各個領域均取得令人矚目的成就。這些成就凝聚無數人的心血與智慧，彰顯中華民族不屈不撓的精神與追求卓越的信念。“一國兩制”在香港特別行政區成功實踐，香港迎來新的發展機遇。黎棟國說，繁榮和穩定與國家的發展息息相關。在新的歷史階段，香港將充分發揮其獨特的地理和制度優勢，積極配會國家的發展戰略，為“一帶一路”倡議及粵港澳大灣區的建設貢獻力量，繼續講好“香港故事”，促進中外文化交流，展現中華文化魅力。“在國慶75周年這個普天同慶的大日子，我堅信在全體人民的共同努力下，中華民族必將迎來更加光輝的明天！”







