美國官員稱美擔心以色列在黎巴嫩陷入困境

中評社北京10月1日電／據央視新聞報導，據以色列媒體當地時間10月1日援引一位美國官員的話報導稱，拜登政府理解並接受以色列通過對黎巴嫩進行“有限地面行動”所試圖實現的目標，但仍擔心以軍會在黎巴嫩陷入困境，或在行動開始後被動擴大軍事任務。



此外報導稱，另一位美國官員在接受以媒採訪時指出，以色列也曾將1982年對黎巴嫩的入侵描述為“有限”行動，但最終變成了對黎巴嫩南部長達18年的占領。



美國總統拜登9月30日曾表示，以色列應該放棄對黎巴嫩開展地面軍事行動，並實行停火。