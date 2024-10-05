容海恩答中評：香港可發揮好“聯繫人”優勢

香港特區立法會議員容海恩（中評社 盧哲攝） 中評社香港10月5日電（記者 盧哲）今年是中華人民共和國成立75周年，香港特區政府舉辦逾400項慶祝活動，與全港市民一同慶祝國慶。香港特區立法會議員容海恩在此間接受中評社記者採訪時表示，有強大的國家做後盾，現在香港可以在一個非常穩定的狀態下發揮優勢，把握機遇謀發展。香港可以發揮好獨特的“聯繫人”優勢，幫助內地企業走出去，找到更多的機會和機遇。



國慶節當天，容海恩參加了香港特區政府舉行的慶祝中華人民共和國成立75周年升旗儀式和酒會。容海恩在接受中評社記者採訪時說，今天是中華人民共和國成立七十五周年的大日子，75年來，中華民族實現從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，自己作為中國人感到十分自豪和驕傲，“很高興出席酒會，與大家共同慶祝國慶的大日子。”



容海恩說，有強大的國家做後盾，現在香港可以在一個非常穩定的狀態下發揮優勢，把握機遇謀發展，同時也發揮好我們對國家的作用。正如香港特區行政長官李家超出席國慶酒會時所說，國家發展一日千里，在前行的路上，香港要繼續發揮“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，把握機遇，拼經濟謀發展。“其中，我特別有感觸的是，正如特首提到的，香港要繼續主動融入國家發展大局，當好國內國際雙循環的‘超級聯繫人’和‘超級增值人’，全面提升香港的國際競爭力。”

