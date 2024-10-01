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日本岸田內閣宣布集體辭職
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2024-10-01 15:35:09
中評社北京10月1日電／據央視新聞報導，當地時間10月1日上午，日本岸田內閣在臨時閣僚會議上集體辭職。
石破茂將接受國會首相指名選舉
當地時間9月27日，日本舉行自民黨總裁選舉投票，最終石破茂在第二輪投票中獲得多數選票，當選自民黨新任總裁。10月1日下午，日本臨時國會眾議院和參議院將對石破茂進行首相指名選舉。
石破茂已擬定部分內閣人事安排
總台記者9月29日獲悉，石破茂已經開始謀劃人事布局。
石破茂計劃讓現任內閣官房長官林芳正留任，由前內閣官房長官及前厚生勞動大臣加藤勝信出任財務大臣。
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