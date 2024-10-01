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日本自民黨確定黨內高層人事安排
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2024-10-01 15:36:23
中評社北京10月1日電／據央視新聞報導，總台記者獲悉，當地時間9月30日下午，日本自民黨舉行臨時總務會，確定自民黨新高層人事安排。
由前日本首相菅義偉擔任自民黨副總裁；現總務會長森山裕擔任幹事長；現財務大臣鈴木俊一擔任總務會長；前防衛大臣小野寺五典擔任政務調查會長；前環境大臣小泉進次郎擔任選舉對策委員長；現農林水產大臣阪本哲志擔任國會對策委員長。此外，創設黨內最高顧問一職，由麻生太郎擔任。
27日，日本自民黨前幹事長石破茂當選自民黨第28任總裁。他將在10月1日經國會指名選舉，接任首相。
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