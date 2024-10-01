中評社北京10月1日電／中東再添“新戰場”，窮兵黷武加劇以色列內外矛盾



來源：中國網 作者：李子昕 中國國際問題研究院



近日，黎以局勢急轉直下。以色列發起“北方之箭”行動，試圖重創真主黨，將其南部陣線推至利塔尼河以北地區，並在黎以邊境的黎方一側設立軍事緩衝區。真主黨在以色列的猛烈炮火下背水一戰，對以發動大規模反擊。黎以全面衝突似乎已拉開“序幕”。局勢的升級，進一步加深了巴以衝突的外溢，地區安全與穩定再遭重創。



地區局勢加速惡化



黎以局勢的惡化速度呈現加速趨勢。自去年10月7日本輪巴以衝突驟然升級以來，黎巴嫩真主黨以策應加沙地帶的哈馬斯為由，同以色列展開了新一輪武裝對抗，以火箭彈或自殺式無人機襲擊對方軍民目標的事件屢有發生，但始終未產生嚴重影響。今年6月以來，黎以在邊境地帶的軍事對峙呈加劇態勢，雙方在兩國邊境地帶加速部署兵力和武器裝備，武裝對抗的頻次和烈度也有一定程度的增加。但截至7月底，兩國邊境事態總體呈“緊張—平息—再緊張—再平息”的周期性特徵。



但自7月30日以色列越境打擊黎巴嫩首都貝魯特南郊並定點清除真主黨軍事領導人舒庫爾之後，雙方的緊張對峙螺旋式上升，衝突對抗不斷。近日，黎巴嫩境內數千台尋呼機、對講機爆炸，而以色列更是對黎巴嫩腹地發起2006年黎以戰爭結束以來最大規模的空襲行動，打擊範圍之廣，烈度之高，為近20年罕見，一日內造成500餘人死亡，2000餘人受傷，被媒體稱之為“最血腥的一天”。



黎巴嫩成為新的衝突爆發點。過去11個月，真主黨大多數時間都聲稱其行動是為了策應哈馬斯；也就是說，若以色列與哈馬斯達成停火協議，那真主黨也願意停止對以色列的攻擊。然而，隨著以色列對黎巴嫩的全面空襲，真主黨立場出現重大變化，宣布將對以色列展開“開放式清算之戰”。與此同時，以色列總理內塔尼亞胡也表示，以色列對真主黨的軍事行動也將對哈馬斯產生威懾。如果說此前黎以衝突是本輪加沙衝突外溢的表現，那當前黎巴嫩已成為中東地區武裝衝突的“新戰場”，並正由此引發更大範圍的外溢——敘利亞和伊拉克境內的什葉派武裝，以及更廣泛的地區抵抗聯盟成員，未來或將採取更多行動對真主黨施以援手。沙姆及其毗鄰地區內更加廣泛、錯綜複雜的武裝襲擊恐難以避免。

