中評社北京10月1日電／法國政壇迎來決定性轉折



來源：中國網 作者：王萌 中國國際問題研究院助理研究員



近日，法國總統府公布了由39位成員組成的新一屆政府名單，包括19名部長、15名部長級代表和5名國務秘書，其中，19人來自馬克龍領導的執政聯盟，10人來自右翼共和黨，僅1人來自左翼，而極左翼和極右翼均未獲席位。這份被普遍視為過去十多年來“最為右傾”的內閣名單一經公布，便在法國政界掀起軒然大波。在巴黎等地，數以萬計的民眾湧上街頭示威，指責新政府的人員構成未能尊重7月選舉結果。



此前，為遏制極右翼國民聯盟在議會選舉中的強勢崛起，馬克龍領導的中間派聯盟與左翼聯盟曾攜手合作，採取“退選”策略以阻擊國民聯盟。然而，選舉結果形成了“懸浮議會”的局面，沒有任何一方能夠獲得絕對多數，政府組建陷入僵局。在此背景下，左翼聯盟雖收穫了最多席位，其提名的總理人選卻遭到馬克龍的拒絕，為後續的政治紛爭埋下伏筆。



中右翼力量在此次政府構建過程中異軍突起，占據了主導地位，這與左翼聯盟在國民議會選舉中的勝利形成強烈反差，標誌著法國政壇“右傾化”的決定性轉折。



新一屆內閣有三方面顯著特徵：首先是新政府的“聯盟”性質。法國新政府並非由總統和議會多數派共同組成，而是由馬克龍陣營和共和黨人共同構成的聯盟。此舉打破了以往的政府組建模式，展現了馬克龍尋求跨黨派合作、重構政治權力生態的努力。其次是內閣成員的年輕化。新政府成員普遍較為年輕，且政治影響力相對有限。法國媒體報導稱，這些成員不太可能參與2027年的法國總統競選，因此“不會構成對馬克龍領導地位的挑戰”。最後是右翼色彩的進一步強化。新一屆內閣中，除右翼共和黨占據的10個席位外還有4位“獨立右翼”人士，這一變化體現了右翼力量的壯大。特別值得一提的是，新任內政部長布魯諾•勒塔約以對移民政策的強硬立場及保守社會觀念聞名，這無疑為新政府增添了更濃厚的右翼色彩。

