多國領導人盛贊中國偉大發展成就

中評社北京10月1日電／據新華社報導，綜合新華社駐外記者報導：在中華人民共和國成立75周年之際，多國領導人出席我駐外使領館使團國慶招待會等活動，盛贊中國偉大發展成就，期待同中方深化友好合作，攜手為全球可持續發展作出積極貢獻。



塞爾維亞總統阿萊克桑達爾·武契奇說，75年來中國取得舉世矚目的發展成就，塞方對此感到由衷高興並表示祝賀，對中國發展前景充滿信心。面對複雜的國際形勢，塞中兩國人民始終擁有共同理念，堅定致力於發展友好關係，讓兩國鐵杆友誼不斷閃耀光芒。兩國各領域務實合作成果豐碩，相信未來雙方將有更多合作項目落地，繼續造福兩國人民。



“中國是國際事務的穩定力量，是全球經濟增長的重要驅動力。”巴基斯坦總統阿西夫·阿里·扎爾達里說，中國人民在中國共產黨的領導下實現了民族獨立。75年來，中國不斷推進科技發展和技術創新，為完善世界政治、經濟和文化格局貢獻中國智慧。



塞浦路斯總統尼科斯·赫里斯托祖利季斯說，中國發展目標明確、成就斐然，經濟、基建、科技、製造業等領域成就令世人矚目。塞中雖相距遙遠，但友誼深厚。雙方高層互動頻繁，務實合作不斷推進。塞方衷心感謝中方在塞浦路斯問題上對塞方的長期支持，毫不動搖奉行一個中國政策。塞方堅定支持歐中關係發展，願與中方一道，推動塞中、歐中關係再上層樓。



馬耳他總統米麗婭姆·斯皮泰裡·德博諾說，馬耳他與中國建交以來，兩國堅持友好相待、彼此信任，雙邊關係保持強勁發展。如今，兩國在貿易、衛生、教育、能源、農業、水產養殖和文化等諸多領域合作成果豐碩。馬方期待同中方進一步加強合作，造福兩國人民。



巴基斯坦總理夏巴茲·謝里夫說，巴中友誼“比山高、比海深，牢不可破”，雙方在涉及彼此核心利益問題上相互堅定支持。巴方願與中方深化能源、農業、礦業、信息技術及民生等領域合作，推動兩國企業間互動，助力巴基斯坦經濟高質量發展，共同打造“升級版”巴中經濟走廊，推動構建新時代更加緊密的巴中命運共同體。



蒙古國總理羅布桑那木斯來·奧雲額爾登說，75年來，中國快速發展，如今已成為對世界的和平穩定、經濟發展發揮重要作用的國家。相信在蒙古國“遠景2050”長期發展政策、新復興政策和共建“一帶一路”倡議、蒙中俄經濟走廊的框架內，蒙中將實現更多重大項目合作。

