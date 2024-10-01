國家醫保局將建立三碼合一映射庫

中評社北京10月1日電／據新華社報導，國家醫保局30日發布《關於進一步做好醫保藥品耗材追溯碼信息采集工作有關事項的公告》，明確國家醫保局將全面建立追溯碼、醫保編碼和商品碼的三碼合一映射庫，降低定點醫藥機構和生產、流通企業掃碼的工作強度。



根據公告，國家醫保局將全面建立追溯碼、醫保編碼和商品碼的三碼合一映射庫，以及藥品耗材大中小包裝的追溯映射庫、各類追溯碼的識別庫，並免費向定點醫藥機構和生產、流通企業開放，以實現掃碼入庫出庫工作高效、便捷。



采集藥品耗材追溯碼能夠有效防範假藥、回流藥，顯著提升醫院、藥店發藥的準確性，大大促進用藥安全。公告顯示，目前31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團均已開始上傳醫保藥品耗材追溯碼信息。



此外，國家醫保局正在建設全國統一的供藥品耗材生產、流通企業上傳追溯碼信息的接口，將實現一次上傳、全國通用，無需向每個省份分別上傳，以減少針對每個省份銷售的產品分別錄入的工作量。



針對醫院、藥店追溯碼信息的采集範圍，公告明確，定點醫藥機構對於藥監部門尚未要求賦追溯碼的藥品（中藥飲片、院內制劑等），以及一類醫療器械，暫無須采集追溯碼信息；對於住院患者必須拆零發放的藥品、術中醫用耗材，以及零散注射針劑，暫無須采集追溯碼信息。



公告強調，地方各級醫保部門在追溯碼信息采集工作推進過程中應注意方式方法、實事求是，避免“一刀切”，盡最大可能為定點醫藥機構和生產、流通企業掃碼工作降低門檻、減少成本、提高效率；積極探索依托醫保信息平台提供集約化接口服務功能，推動醫保信息服務能力向前延伸，減輕因接口數量增加帶來的改造負擔；禁止強行推銷特定掃描設備或指定軟硬件服務供應商，確保清正廉潔。