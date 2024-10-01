兩部門提早組織全國受災群眾冬春救助工作

中評社北京10月1日電／據新華社報導，冬春救助是歲末年初關鍵節點解民憂、惠民生、暖民心的一項重要舉措。應急管理部、財政部近日印發《關於組織開展2024－2025年度全國受災群眾冬春救助工作的通知》，組織各地深入細致摸排確定需救助對象，規範履行救助程序，切實保障好受災群眾基本生活。



今年以來，我國自然災害形勢複雜嚴峻，涉及範圍廣、受災人口多、影響程度深、局地損失重。通知要求，各地要進一步提高政治站位，落實救助主體責任，盡早謀劃、迅速行動，周密安排部署，細化工作方案和措施，抓實抓細冬春救災救助各項工作，切實保障受災群眾溫暖過冬。



通知要求，要迅速開展摸排，及時將因災遭遇臨時生活困難的受災群眾納入救助範圍，精準確定冬春需救助對象，全面掌握需救助人員底數；要進一步細化完善救助標準，明確分類救助措施，對受災困難群眾進行分檔救助；要認真做好救助對象評議、公示等工作。



通知提出，各地要強化本級款物投入，統籌中央和地方救助資金和物資，加大對本年度受災嚴重市縣、國家鄉村振興重點幫扶縣等的傾斜支持力度。今年倒損住房恢復重建任務較重的地區，要統籌做好冬春救助和倒損住房恢復重建工作，加強政策資源統籌。



此外，通知明確要強化救助資金管理，中央和地方冬春救助資金下達後，要嚴格按照財政資金管理有關要求，加快資金下撥進度，確保在春節前全部發放到受災群眾手中。要加強跟蹤調度，定期通報工作進度，加大實地督導力度。要積極配合審計部門和紀檢監察機關等的監督檢查，嚴肅冬春救助款物管理使用紀律，確保規範安全管理使用。



