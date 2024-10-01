公安部交管局發出國慶出行提示

中評社北京10月1日電／據新華網報導，國慶假期來臨，群眾探親、旅遊等出行意願強烈，客貨運輸需求高漲，道路交通安全風險加大。公安部交管局日前分析研判國慶假期交通安全形勢，發出交通安全提示。



公安部交管局分析認為，國慶假期出行高峰為10月1日及之前的兩天，返程高峰將出現在10月6日至7日，行程5至7天的國內跨省游為假期出游主要選項，長途自駕、旅遊客運事故隱患風險高；珠三角、長三角、京津冀、成渝等區域重點高速公路、國省幹道將迎來大交通流，易引發交通擁堵；農村山區公路交通流量明顯增加，駕駛人因路況不熟、應急能力不足發生交通事故的風險不容忽視；假期探親訪友、聚餐飲酒活動增多，酒駕醉駕肇事風險上升；局部地區可能出現大風、降雨、霧霾天氣，將加大交通安全風險。



公安部交管局提示廣大駕駛人和節日出行群眾，假期出行，應提前做好規劃，及時瞭解路況和天氣情況，合理安排出行時間和路線，盡量錯峰出行。駕車出行時，切勿超速行駛、強超強會、疲勞駕駛、酒後駕駛；駕乘汽車務必全程系好安全帶；夜間和雨霧天氣行車，要減速慢行。高速公路行車，要保持安全車距和規定車速，遇交通擁堵切勿隨意穿插、占用應急車道；臨近高速出口要注意觀察、提前變道，錯過出口時切勿急刹車或倒車；發生交通事故，“車靠邊、人撤離、即報警”。駕車行經農村地區，要注意觀察、文明禮讓；行經急彎陡坡、長下坡、臨水臨崖等道路，要降低車速，切勿在彎坡路段超速行駛、變道超車。乘坐公共交通車輛出行，要到正規客運場站，切勿乘坐非法營運客車、超員車輛、非載客車輛。