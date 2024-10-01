人社部：將從五方面發力促進就業

中評社北京10月1日電／據新華網報導，人力資源和社會保障部副部長李忠近日表示，將實施就業優先戰略，強化就業優先政策，以深化就業體制機制改革為動力，從五方面重點發力，持續促進就業質的有效提升和量的合理增長。



一是著力強化就業優先導向。積極推動就業政策與財政、貨幣等宏觀政策協同發力，提高發展的就業帶動力。在構建現代化產業體系中優先支持吸納就業能力強的產業和企業，在推進動能轉換中培育新的就業增長點，推動重大政策、重大項目、重大生產力布局創造更多就業機會。



二是著力緩解結構性就業矛盾。適應新一輪科技革命和產業變革，建立人力資源需求預測機制，加強就業崗位調查，及時發布急需緊缺職業需求目錄，增強人力資源開發的前瞻性。統籌抓好教育、培訓和就業，健全終身職業技能培訓制度。



三是著力完善重點群體政策支持體系。始終把高校畢業生等青年就業作為重中之重，完善財政、稅收、金融等支持政策，強化崗位開發，暢通基層成長成才路徑。堅持外出務工和就近就業並重，穩定農民工特別是脫貧人口就業規模。暢通失業人員等就業困難人員求助渠道。



四是著力激發就業創業活力。在完善就業公共服務制度，健全統一規範的人力資源市場體系的同時，完善創業帶動就業的保障制度。



五是著力營造公平就業的良好環境。完善社會保障體系，維護勞動者合法權益。加強市場監管和勞動保障監察執法，有效治理就業歧視、欠薪欠保、違法裁員等亂象，暢通社會流動渠道。