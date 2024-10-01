兩項中央廚房國標10月起實施

中評社北京10月1日電／據新華社報導，守護“舌尖安全”的“硬杠杠”生效！自2024年10月1日起，首批中央廚房推薦性國家標準——《中央廚房 建設要求》《中央廚房 運營管理規範》實施。



中央廚房，根據市場監管總局《食品經營許可和備案管理辦法》中的定義，是指由食品經營企業建立，具有獨立場所和設施設備，集中完成食品成品或者半成品加工製作並配送給本單位連鎖門店，供其進一步加工製作後提供給消費者的經營主體。



具體來看，《中央廚房 建設要求》給出了中央廚房選址與總體布局、加工區場所設置、主體建設、設施設備四個方面的要求，引領中央廚房合理建設、科學投資。



《中央廚房 運營管理規範》則從設施設備管理、經營加工過程、安全與追溯、應急與召回、人員管理、信息記錄與檔案管理，以及監督、評價與改進等方面，為中央廚房的運營管理提供指導，並對原輔料採購與驗收、經營加工、檢驗與留樣、倉儲、配送、交付等環節提出具體細化要求。



據悉，此次實施的兩項國家標準經市場監管總局（國家標準化管理委員會）批准，由中國飯店協會牽頭制定。



“這兩項國家標準的實施，標誌著我國中央廚房在包括選址布局等硬件方面和經營加工等管理方面的標準化將有據可依。”中國飯店協會會長陳新華說，國標作為落實反食品浪費法的重要配套措施，也將為中央廚房綠色化、集約化、智能化發展寫下新注腳，推動餐飲等行業高質量發展。