中評社北京10月1日電／據經濟日報報導，75年滄桑巨變，締造了非凡的“中國奇跡”。



每小時385公里，這是不久前杭溫高鐵聯調聯試跑出的最高試驗時速；



全長5035米，這是近期通車的深中通道鋪就的世界最長海底沉管隧道，歷時7年，伶仃洋新地標創下10項“全球之最”。



重大工程是觀察中國經濟的一面鏡子，既彰顯“中國製造”的硬核實力，也是經濟發展水平與綜合國力的集中體現。



猶記得新中國成立初期，經濟起步於“一張白紙”，毛澤東同志感慨“一輛汽車、一架飛機、一輛坦克、一輛拖拉機都不能造”；改革開放前夕，在日本新幹線列車上感受到“快”“催人跑”，鄧小平同志坦言“我們現在正合適坐這樣的車”。



75年不過是歷史長河的一瞬，對中國經濟來說，卻足夠濃墨重彩。今天，我國製造業規模早已穩居全球第一，產業門類最齊全、體系最完整。從一窮二白到世界第二大經濟體，我國用幾十年時間走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，經濟實現巨大騰飛，絕對貧困問題得到歷史性解決，創造了人類發展史上驚天動地的奇跡。



——經濟總量連續躍升，增長曲線令世界驚嘆。1952年我國國內生產總值僅為679億元，還不及現在一天創造的經濟規模。2023年國內生產總值超126萬億元，按不變價計算，比1952年增長223倍。躋身中等偏上收入國家行列，成為貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外匯儲備第一大國……我國綜合國力實現歷史性跨越。



——發展根基愈加堅實，經濟結構深刻轉變。百姓“米袋子”更鼓，糧食產量由1949年的2264億斤增加到2023年的1.3萬億斤以上，讓占世界近20%的人口吃得飽、吃得好。從落後的農業國成長為工業、服務業大國，從需求失衡到三駕馬車協同拉動，發展的全面性、協調性和可持續性明顯增強。



一組組數據見證著，新中國成立75年來，在中國共產黨的堅強領導下，中國人民勇於探索、不斷實踐，開辟了中國特色社會主義道路，推動中國特色社會主義進入新時代，中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍！



“中國的昨天已經寫在人類的史册上，中國的今天正在億萬人民手中創造。”習近平總書記話語鏗鏘。邁上新征程，激發高質量發展的活力、潛力，應對前進道路上的風險挑戰，唯有實幹奮鬥。堅持黨的全面領導，以進一步全面深化改革開辟中國式現代化的廣闊前景，民族偉大復興的如磐初心，必將轉化為續寫奇跡的磅礴偉力。