中評社北京10月1日電／據人民日報報導，“偉大成就是先輩們用奉獻和犧牲換來的，我們要接續奮鬥，為強國建設、民族復興偉業作出新的更大貢獻……”國慶前夕，南通遠洋船舶配套有限公司大連分公司技術質量部主管郭宇光以重溫黨史為主題，為所在支部黨員講了一堂生動的黨課。



郭宇光是“七一勛章”獲得者郭瑞祥的孫子。今年104歲的郭瑞祥，先後參加過大小戰鬥數十次，離休後仍堅持理論學習，關心時事和國家發展。“爺爺始終保持艱苦樸素、堅韌不拔的作風，我們耳濡目染，也希望把他的精神傳遞給更多人。”郭宇光說。



“郭老是我們學習的榜樣。瞭解他的事跡後，我們深受觸動，一定要講好紅色故事。”沈陽“九·一八”歷史博物館館長範麗紅說，今年暑期，博物館共接待遊客101萬人次，並開展了沉浸式快閃演出、紅色宣講進校園、紅色印記主題巡展等多項活動。



近年來，遼寧大力弘揚紅色文化，實施革命紀念館更新改造，打造紅色精品展陳；成立遼寧省紅色旅遊融合發展城市聯盟，推動“資源共享、線路互通、遊客互送、宣傳互推”。目前，遼寧全省共有國家級愛國主義教育示範基地22個，省級愛國主義教育示範基地116個。2023年，全省革命類博物館、紀念館、陳列館共舉辦各類展覽137個，接待觀眾總人數達1458萬人次。



“當年，我們在貴州行軍途中聽到了新中國成立的消息，大家興奮得一夜未睡，討論著以後想做什麼，我說想去管電鈕、開電車。”郭瑞祥對郭宇光說，“現在國家建設得這麼好，年輕人要繼續努力為國家作貢獻！”