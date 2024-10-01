日媒：石破熬過漫長困頓期終於成為日本首相

中評社香港10月1日電／共同社報導，石破茂一度幾乎放棄爭奪日本自民黨總裁之位，但在第5次挑戰中終於獲勝。他堅持不扭曲“正論”，與“獨大”的前首相安倍晉三尖銳對立。長期不得志的狀況因安倍去世和派系收回扣問題而大變。“獨大”局面瓦解，直面危機的自民黨內出現了向石破靠攏的勢頭。他等來了一貫被視為當宰相條件的“天命”。



▽裂痕



“從安倍政權時期起，不恰當的事情就毫無顧忌地橫行無阻。這是‘我們是最大派系’的狂妄自大帶來的報應。”1月7日，石破聽到原安倍派眾議員因派系收回扣問題被逮捕的消息後，語氣憤怒地這樣說。



他與安倍開始有矛盾要追溯到第一屆安倍政權末期的2007年7月。自民黨在參院選舉慘敗後不久，石破在黨總務會上，對於表明繼續擔任首相意願的安倍，公然要求其下台稱“無法向國民解釋”。兩個月後，安倍以身體狀況不佳為由辭職。



在2012年黨總裁選舉中，安倍再度當選，起用了在最終投票中被自己反超的石破擔任幹事長。兩人在東京都谷中的全生庵一起坐禪，上演了冰釋前嫌的一幕。不過，安倍更加年長，石破則當選議員次數更多，“相互介意的關係”（身邊人士語）並不融洽。



矛盾在2014年9月內閣改組之際再次顯露出來。安倍詢問是否願意出任新設的安全保障法制擔當相，但石破卻針對剛剛在7月由內閣會議決定的允許集體自衛權，闡述一貫主張稱兩人的憲法觀不同。一番爭執之後，安倍暴怒說：“等你當上首相之後去做就行了。”兩人之間徹底出現了裂痕。



▽黨內在野黨



2018年的總裁選舉中，石破考慮到時任總裁安倍面臨森友和加計學園問題，以“正直、公正”為口號發起挑戰。安倍在回憶錄中毫不掩飾當時的不滿情緒，寫道：“是在跟在野黨戰鬥的氛圍啊。在我虛弱之時，他就專門瞄準弱點發起攻擊。”



被打上“黨內在野黨”烙印的石破在2020年的黨總裁選舉中，與安倍提名的接班人菅義偉的票差達到5倍以上。2021年總裁選舉中，石破甚至沒能參選。他苦惱地表示：“雖然覺得‘不能就此結束’，但我也十分清楚，照此下去會很困難。”



▽力量真空



轉機以意想不到的方式來臨了。2022年7月，安倍遭槍擊身亡後，原統一教會問題和派系收回扣問題接連打擊原安倍派。最大派系煙消雲散，黨內出現了“力量真空”。在眾議員剩餘任期還有一年、擔憂淪為在野黨的不安情緒湧現的形勢下，迎來了此次總裁選舉。



今年8月，首相岸田文雄表示將為收回扣問題負責而卸任。對於輿論調查中經常出現在“下任總裁”候選人名單前列的石破，有人發出了支持之聲。口頭禪是“爭取當首相是手段，不是目的”的石破再次決心發起挑戰。在宣佈參選的8月24日晚，他在家鄉鳥取縣向支持者宣佈：“這是最後的戰鬥。我一定要贏。”自2008年首次競選總裁已過了16年，石破靠著執著之心，終於奪得了勝利。