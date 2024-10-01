石破內閣名單公佈 13人首次入閣

中評社香港10月1日電／共同社報導，日本自民黨總裁石破茂（67歲）1日下午在眾參兩院全體會議上被指定為第102任首相。官房長官林芳正（63歲）召開記者會，公佈了石破內閣的閣僚名單。在黨總裁選舉期間擔任陣營選舉對策總部長的岩屋毅（67歲）出任外相，作為石破親信的赤澤亮正（63歲）出任經濟再生擔當相。首次入閣的有13人，女性閣僚為2人。面向10月27日投計票的眾院選舉，將以應對物價高漲的經濟對策為重點，制定政府的主要政策。



總裁選舉的推薦人當中，除了岩屋、赤澤，村上誠一郎（72歲）任總務相，小里泰弘（66歲）任農相，平將明（57歲）任數字相，伊東良孝（75歲）任地方創生擔當相。



總裁選舉的對手當中，加藤勝信（68）任財務相，岸田內閣的官房長官林芳正繼續任職。來自公明黨的國土交通相齊藤鐵夫（72歲）獲得再任，中谷元（66歲）重新出任防衛相。



來自麻生派的閣僚有經濟產業相武藤容治（68歲）、環境相淺尾慶一郎（60歲）。入閣的參議員除了淺尾，還有厚生勞動相福岡資麿（51歲）、兒童政策擔當相三原順子（60歲）。



其他閣僚還有法相牧原秀樹（53歲）、文部科學相阿部俊子（65歲）、復興相伊藤忠彥（60歲）、國家公安委員長坂井學（59歲）和經濟安全保障擔當相城內實（59歲）。