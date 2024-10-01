日系車在中國陷苦戰　加碼發力印度

中評社香港10月1日電／日經新聞網報導，鈴木將在2030年度之前把在印度的汽車專賣店數量增加7成，達到6800家左右。通過開拓地方城市，在印度全境鋪設銷售網路。豐田也將在印度建設新工廠。世界第一人口大國印度在中長期內有望實現經濟增長。日本汽車在中國市場銷售低迷。作為繼北美之後的收益基礎，對日本車企而言印度的重要性日益提高。



在印度，鈴木是擁有4成乘用車份額的最大汽車企業。鈴木通過與當地企業等簽訂專賣店合約，最近幾年使專賣店以年均200家左右的速度增加。截至6月末，已構建約3900家門市的銷售網路。



自2025年度起鈴木將加快開店速度，年均新增約500家門市，是之前的2.5倍，預計6年內將新增約2900家店。鈴木還將在收入水準提高的印度地方城市站穩腳跟，在全境構建銷售網路。



據預測，到2050年印度人口將從14億增加至超過16億。據美國標普全球（S&P Global）預計，印度的新車銷量到2031年將比2023年增加45%，達到684萬輛。這相當於日本2023年新車銷量的1.5倍。



豐田也在加緊強化印度業務。7月，豐田與當地邦政府就設立第4家工廠達成基本協議。投資額可能達到2000億盧比（約合人民幣167.7億元），將完善生產體制、擴大銷售規模。



日本車企之所以重視印度市場，不僅是因為印度市場的成長性，還因為與崛起的中國車企之間展開了激烈競爭。



日本車企在全球最大汽車市場中國陷入苦戰。本田把在中國的汽油車產能減少3成，日產也削減了總體產能的1成左右。鈴木已於2018年退出中國市場。由於比亞迪（BYD）等中國新興廠商崛起，日本車在中國的銷售不振。



在日本車佔據近8成份額的泰國，日本企業也受到中國企業的擠壓。速霸陸（SUBARU）決定退出在泰國當地的生產，鈴木也於6月宣佈退出在泰國的四輪車生產業務。本田也打算到2025年把在泰國的產能削減至5成以下。



印度因與中國在邊境問題上對立，針對中國企業的進駐構建了壁壘。印度考慮到中國，在2020年修改制度，把“邊境接壤國家”列入對印度的所有行業進行投資時需要事先獲得批准的對象。但印度的批准被認為缺乏明確的標準，政府的隨意性較大，阻礙了中國企業擴大投資。



據報導，比亞迪建設印度工廠的計劃在2023年因“國家安全保障方面的擔憂”而被印度政府拒絕。



除東南亞外，中國車企還擴大了對歐洲和南美的出口。2023年中國汽車出口量首次超過日本，位居世界之首。日本車企和中國車企的競爭在全球範圍內加劇，印度的戰略重要性越來越高。



印度的生產成本低於日本，而且距離中東、非洲等地區較近。如果日本企業能夠避免與中國企業競爭，增加銷量並進一步降低成本，有望使印度成為面向全球南方（Global South）市場的極具競爭力的出口基地。鈴木打算將印度培育成純電動汽車（EV）出口基地。