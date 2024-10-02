快評：又提“互不隸屬”　賴當局挑戰一中

中評社快評／國家主席習近平9月30日在國慶招待會上發表重要講話，談到台灣問題。台灣賴當局回應時宣稱“台灣從來都不是中華人民共和國的一部分”、“應正視兩岸互不隸屬的現實”，云云。“互不隸屬”是赤裸裸“台獨”論調，是對一個中國的否定和挑戰。



大陸的立場是，台灣是中國一部分的法理事實明明白白。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國的主權和領土從未分割也絕不允許分割，台灣是中國領土的一部分的地位從未改變也絕不允許改變。



1949年中華人民共和國中央人民政府成立後，取代“中華民國”政府成為代表全中國的唯一合法政府。中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的主權。台灣問題只是中國內戰的遺留問題，中國擁有對台灣的主權從未改變。



今年520上台執政後，賴當局不斷重復宣稱“兩岸互不隸屬”。這是罔顧事實、曲解法理，赤裸裸販賣“兩國論”。大陸已在軍事、外交、經濟等方面多次出手做出反擊，重創“台獨”勢力。



任何挑戰一個中國原則、挑釁兩岸同胞的行徑，必受懲罰、必定失敗。時間將證明，賴當局再怎麼胡編亂造，再怎麼勾連外部勢力折騰，都改變不了世界上衹有一個中國、台灣是中國一部分的事實，都動搖不了國際社會堅持一中原則的格局，更阻擋不了中國必然統一也必將統一的大勢。