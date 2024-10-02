圖：神十八乘組“天宮”送祝福(圖源：大公報) 中評社北京10月2日電／據央視新聞報導，新中國75周年華誕，一份特別的祝福從太空傳來。目前，神舟十八號乘組航天員葉光富、李聰、李廣蘇在太空中出差已超過5個月，第一次在空間站迎接國慶。節日期間，神十八乘組按計劃開展科學實驗與數據采集整理工作，常態化維護環控生保設備。地面各系統安排常態值班，時刻守護航天員的安全和空間站的穩定運行。根據中國載人航天辦公室發布的10月載人航天月歷，中國計劃於10月下旬發射神舟十九號載人飛船，迎接神舟十八號乘組返回。