【
大
中
小
】 【
打 印
】
神十八乘組“天宮”送祝福
http://www.CRNTT.com
2024-10-02 12:18:13
圖：神十八乘組“天宮”送祝福(圖源：大公報)
中評社北京10月2日電／據央視新聞報導，新中國75周年華誕，一份特別的祝福從太空傳來。目前，神舟十八號乘組航天員葉光富、李聰、李廣蘇在太空中出差已超過5個月，第一次在空間站迎接國慶。節日期間，神十八乘組按計劃開展科學實驗與數據采集整理工作，常態化維護環控生保設備。地面各系統安排常態值班，時刻守護航天員的安全和空間站的穩定運行。根據中國載人航天辦公室發布的10月載人航天月歷，中國計劃於10月下旬發射神舟十九號載人飛船，迎接神舟十八號乘組返回。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
《立法會·家國情》 說好國家及香港故事
(2024-09-30 09:59:59)
“崢嶸歲月”主題書展 探索中國歷史文化
(2024-09-28 17:07:00)
“獅頭紮作展”呈現精湛傳統技藝
(2024-09-28 17:06:34)
網評：積極穩妥推進改革與國家同慶祝共發展
(2024-09-28 17:05:13)
“省港雙輝”展出兩地珍貴歷史圖片
(2024-09-21 10:33:12)
西九文化區9.27起指定消費75折
(2024-09-21 10:31:29)
國慶煙花匯演 增無人機環節
(2024-09-21 10:27:11)